La Turquie vue par Geneviève Borne

Passionnée de voyages, Geneviève Borne a eu l’occasion de découvrir la Turquie pour une deuxième fois. Un séjour plus complet qui fait l’objet d’un film grâce aux Aventuriers Voyageurs. Sous le titre Jolie Turquie, il sera projeté le 15 octobre à 19 h et le 16 octobre à 13 h au Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles.

D’entrée de jeu, Geneviève Borne précise que ce film-voyage est construit de la même manière que les émissions qu’elle a animées sur la chaîne télévisée Évasion. « C’est à la fois informatif et divertissant. C’est le plaisir de découvrir un pays. Il y a des moments où l’on contemple le paysage. Le film est construit comme un trajet. On suit mon itinéraire sur une carte. Je fais un cercle à travers ce pays. »

Comme elle l’a fait en musique, l’animatrice arrive à nouveau à faire preuve d’une très grande curiosité dans ce récit de voyage. « C’est ce qui me qualifie le plus. Je veux comprendre ce qu’il y a autour de moi. Je le fais autant par loisir que pour le travail », enchaîne-t-elle. « Depuis que j’ai voyagé à Paris à l’âge de 18 ans, j’ai la piqûre du voyage. Un intérêt certainement transmis par mes parents qui ont beaucoup voyagé. »

Un séjour assez exhaustif

D’une durée de trois semaines au printemps 2019, Geneviève Borne a eu l’opportunité de visiter plus d’une dizaine de villes en compagnie d’un caméraman belge. Ce voyage a débuté à Istanbul et s’est terminé à Cappadoce. Une escale a été effectuée dans la célèbre ville de Troie et à Éphèse. Un séjour qu’elle qualifie d’enchanteur en raison de la richesse des paysages.

« On a fait le trajet que Celebritours (un commanditaire) propose aux voyageurs et honnêtement, c’est super intéressant », explique-t-elle. « Les pays du Moyen-Orient sont très riches sur le plan architectural. Il y a là beaucoup de détails et de fantaisie. Ici au Québec, c’est le côté pratique qui prend le dessus. Il faut dire qu’on a des hivers très rigoureux. »

Bien sûr, un certain travail de préparation s’est avéré nécessaire avant d’entreprendre ce périple. « Je voulais bien me préparer à livrer des informations aux gens. Je leur fais découvrir les traditions de ce pays où le tourisme est très bien encadré. En tout temps, je m’y suis senti en sécurité. Nous ne sommes pas dans la fiction. Encore là, il y a place à l’improvisation. Je ne sais jamais qui on va rencontrer et comment on va se sentir sur les lieux. »

Un nouveau livre à venir

Après avoir lancé il y a quelques années 300 raisons d’aimer Londres, qui découle d’une trentaine de séjours dans cette ville de l’Angleterre, la globe-trotter s’apprête à dévoiler dans quelques semaines Si mes images pouvaient parler. Un livre de photos accompagnées de textes courts ou longs qu’elle qualifie à la fois de très poétiques et de très absurdes. Un projet qu’elle a visiblement adoré réaliser.