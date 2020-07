La terrasse urbaine du Vieux-Quai est prolongée

Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles du 13 juillet, de nouvelles dates ont été annoncées pour la terrasse urbaine qui situé au site du Vieux-Quai.

Il sera donc possible de manger un repas des restaurateurs locaux et d’y consommer leur alcool tout les vendredi et samedi jusqu’au 15 août, entre 11h et 20h.

Le maire juge que jusqu’à maintenant l’expérience de la terrasse urbaine en a été une de positive. Il ajoute que pour la Ville, il s’agit d’une façon d’aider les restaurateurs.

Retour des citoyens

La séance du conseil du 13 juillet marquait aussi le retour du public dans la salle du conseil. Depuis le début de la pandémie, les séances s’étaient tenues par visioconférence. La salle a été quelque peu modifiée pour assurer que la distanciation physique soit respectée entre les échevins et entre les citoyens présents dans l’assistance.