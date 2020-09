La tenue de la fête d’Halloween demeure incertaine

Le premier ministre du Québec François Legault est conscient que la fête d’Halloween « est importante pour les enfants ». En réponse à une question d’une journaliste lors de la mêlée de presse du 16 septembre, il a indiqué qu’il aimerait bien que la fête ait lieu.

L’évolution de la pandémie dans les prochaines semaines déterminera la tenue de l’événement. Si la fête a lieu, elle devra être adaptée à certaines mesures surtout qu’elle implique une collecte de bonbons dans les maisons. «Il est trop tôt pour confirmer puisque l’Halloween est le 31 octobre. Il peut se passer des choses durant les prochaines semaines », a mentionné M. Legault.

D’autre part, le premier ministre demande à nouveau la collaboration et la solidarité des Québécois étant donné que les rassemblements dans les maisons représentent le principal problème de transmission de la COVID-19. «On est conscients que ce n’est pas simple d’intervenir dans les maisons pour les policiers puisqu’ils ont besoin d’un mandat, a ajouté François Legault. On a besoin que les gens collaborent. Plusieurs personnes m’ont écrit pour me dire qu’ils avaient annulé leurs rassemblements prévus en fin de semaine. Ce n’est pas le temps de se rassembler entre amis. Je veux tout faire pour éviter une deuxième vague. »