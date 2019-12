La Tabagie Gamache se démarque du lot

Récipiendaire d’un prix de l’Association des Marchands dépanneurs et Épiciers du Québec (AMDEQ) en octobre 2018, récompense attribuée pour son leadership, son utilisation des médias sociaux et son implication communautaire, la Tabagie Gamache de Sept-Îles continue de s’illustrer à l’échelle provinciale.

Le dépanneur, propriété de Nadine Gauthier, figure dans le top 100 des dépanneurs indépendants les plus appréciés au Québec, palmarès publié par DepQuébec et présenté par SIR Solutions, leader canadien de solutions de points de vente pour les dépanneurs. L’établissement de l’avenue Gamache pointe au 14e rang de la liste.

« On est super content, mais on n’est pas surpris, car on travaille fort et on innove tout le temps. C’est notre clientèle qui fait qu’on est là au palmarès, on est très reconnaissant et la Tabagie Gamache, c’est une institution à Sept-Îles », se réjouit Mme Gauthier, qui assure la relève de son père Gaby.

« C’est une journée de fête. Ça donne un boost à l’équipe », conclut-elle.