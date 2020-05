La subvention salariale sera prolongée jusqu’à la fin août

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé que la subvention salariale pour les petites et moyennes entreprises sera prolongée jusqu’à la fin août.

« Nous considérons que c’est préférable de garder un lien entre les employeurs et leurs employés, a indiqué Justin Trudeau lors de son point de presse, où il a comparé la subvention salariale avec la Prestation canadienne d’urgence. Les employeurs pourront donc avoir une marge de manoeuvres. Nous invitons les employeurs à réembaucher leur personnel et à élargir leur champ d’activité. Nous pourrions aussi élargir la portée de la subvention salariale. » Des détails seront dévoilés par le ministre des finances, Bill Morneau.

M. Trudeau a rappelé que le programme d’embauche pour les emplois d’été commence aujourd’hui. « Si les étudiants ne sont pas en mesure de trouver un emploi cet été en raison de la pandémie, ils auront accès à l’allocation canadienne d’urgence. Ils pourront s’inscrire dès aujourd’hui. »

D’autre part, Ottawa investira 450 millions $ pour aider les chercheurs et les instituts de recherche. « La science et la recherche sont les clés pour un retour à la normale, a ajouté Justin Trudeau. Nous allons maintenir le salaire de ceux qui font de la recherche. On est chanceux les chercheurs canadiens sont les meilleurs au monde. »