La STQ garde espoir dans la vente de l’Apollo

La Société des traversiers du Québec (STQ) n’a pas encore perdu espoir dans la vente du traversier Apollo, qu’elle a mis au rancart en mars.

Prévue le vendredi 24 mai, la date limite pour le dépôt d’une offre d’achat a été repoussée d’une semaine, soit au vendredi 31 mai.

«Des clients potentiels nous l’ont demandé, nous avons accepté», explique Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ. Selon lui, cette demande visait à leur permettre d’effectuer des vérifications additionnelles avant de décider de la suite des choses.

Il faudra donc attendre encore quelques jours avant de savoir si quelqu’un lèvera la main pour acquérir le navire de 50 ans.

On se souviendra que sept entreprises avaient répondu à l’avis d’intérêt publié par la STQ. Parmi elles, cinq ont participé le 14 mai à une visite guidée du navire amarré dans le port du Québec.

La société d’État a acquis l’Apollo au coût de 2,1 M$ en janvier 2019 afin de prendre la relève du F.-A.-Gauthier à la traverse Matane-Côte-Nord, navire mis K.O. en décembre 2018 en raison d’un bris à son système de propulsion.

Or, le vieux traversier a heurté les quais de Godbout et de Matane en l’espace de quelques semaines. À la suite d’une enquête du Bureau de la sécurité dans les transports, la STQ a décidé de retirer l’Apollo de sa flotte de traversiers, non sans avoir déboursé au total une somme de 3,5 M$ pour l’acquérir et le mettre au goût du jour, entre autres choses.