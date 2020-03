La STQ bonifie son offre pour le dimanche 15 mars

La Société des traversiers du Québec s’ajuste pour demain, après les annulations des traversées du 14 mars en raison des conditions météorologiques.

Un aller-retour est ajouté le dimanche 15 mars, entre Matane et Baie-Comeau, avec un départ à 8 h de Matane et à 11 h de Baie-Comeau. Selon l’horaire déjà existant, il y a celui de 14 h de Matane et de 17 h de Baie-Comeau.

La STQ bonifie son offre tout en respectant les mesures de prévention de la transmission de la COVID-19.

Elle recommande, plus que jamais, aux clients de réserver par téléphone au 418 562-2500 ou 1 877 562-6560 afin de se garantir une place sur le navire, considérant qu’un maximum de 250 passagers incluant l’équipage peuvent se trouver sur le navire.