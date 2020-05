La STQ augmente ses traversées entre Matane et la Côte-Nord

À l’instar du déconfinement graduel qui s’effectue au Québec, la Société des traversiers du Québec (STQ) amorce le retour progressif à son horaire régulier dès ce dimanche 10 mai à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Après avoir réduit le nombre de ses traversées à trois allers-retours par semaine depuis plusieurs semaines, la STQ en ajoute deux pour finalement offrir un service sur cinq jours dorénavant. « On va voir après ce que le gouvernement va continuer de faire », indique le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie.

Selon lui, l’achalandage à bord du F.-A.-Gauthier, la réouverture d’autres pans de l’économie et la disponibilité du personnel navigant breveté sont les trois aspects qui détermineront la suite des choses. Les besoins actuels seront largement répondus avec les cinq traversées par semaine.

Donc, à compter de dimanche, trois allers-retours par semaine seront offerts vers Baie-Comeau, les dimanches, lundis et vendredis, et deux vers Godbout, les mercredis et jeudis . Réservations obligatoires pour tous et machines distributrices dorénavant accessibles.

Exceptionnellement, les clients pourront demeurer à bord de leur voiture s’ils le désirent et la capacité du navire sera limitée à 250 passagers pour assurer la distanciation physique de deux mètres nécessaire. Le port du masque est fortement recommandé.

Du côté de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, le retour du service régulier à deux navires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est fixé au lundi 11 mai. Les clients auront accès à la salle de bain du pont des véhicules et la limite de capacité a été fixée à 216 personnes.