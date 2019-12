La Station Gallix s’attend à une belle fin de semaine pour son ouverture

La saison de glisse s’ouvre ce samedi 14 décembre à la Station Gallix. La météo annoncée pour la fin de semaine, de la pluie, n’inquiète guère son directeur Julien Picherit.

« Mardi, il y a eu de la pluie en ville et nous à la Station on a un minimum de huit centimètres de neige », indique M. Picherit. « Je ne suis pas inquiet pour en fin de semaine, pour nous ça sera similaire à mardi. On ne s’attend pas à de la pluie. »

L’équipe de la montagne ne l’aura cependant pas eu facile. L’enneigement artificiel n’a pu se faire dans des conditions optimales en raison de la météo, un mercure trop doux et les vents. « Les gars de la montagne ont travaillé fort. On est content d’ouvrir en fin de semaine », souligne le directeur général.

Pour le premier week-end sur les pentes, les adeptes de ski alpin et de planche à neige pourront dévaler, à moins de changements, la Boulevard, l’Intermédiaire, la Compétition, la Jean-Guy Normand et la Molstar ainsi que la pente-école.

Entre deux descentes, la clientèle pourra profiter du bar au chalet. Des nachos seront au menu. Quant au restaurant, des démarches sont en cours pour qu’il soit fonctionnel pour la période des Fêtes. Après cette première fin de semaine, la Station Gallix sera ouverte du 19 décembre au 5 janvier, à l’exception des 25 décembre et 1er janvier. L’horaire détaillé est disponible au www.skigallix.com.

Par ailleurs, Julien Picherit rappelle que la prévente pour les forfaits et les avantages qui s’y rattachent se termine ce vendredi 13 décembre.