La Station Gallix rouvre le 29 décembre!

Les amateurs de sports de glisse pourront renouer avec les pentes et glissades de la Station Gallix dès le mercredi 29 décembre.

« Grâce au travail herculéen de notre équipe de montagne, on ne perd accès qu’a deux pistes, la Cascade et la Sauvageau, et on en ouvre une autre, l’Escalier », souligne la Station sur sa page Facebook.

La pluie des derniers jours a causé bien des dommages aux pentes, forçant la direction de la Station à fermer ses portes le temps que Dame Nature ramène des conditions hivernales.

« Certains endroits ont perdus jusqu’à 60 centimètres de neige, et beaucoup du progrès que nous avions fait sur les autres pentes de la Station », a indiqué le le directeur marketing Peter Ilisituk.

Les pistes qui devraient être accessibles pour la réouverte le mardi 29 décembre sont : la Pente-École, la Molstar, la Compétition, l’Escalier, la Relance, la Jean-Guy Normand, le Boulevard et l’Intermédiaire.

Le secteur des glissades sera aussi ouvert.