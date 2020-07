La Station Gallix perd son directeur général

La Station Gallix devra se trouver une nouvelle personne à sa direction. Après trois saisons au sein de l’équipe d’employés de ce lieu de ski, planche à neige et raquette, dont la dernière année comme directeur général, Julien Picherit annonce qu’il passe à autre chose.

« C’est une décision personnelle et les raisons sont multiples. Même s’il me restait de super projets, j’ai beaucoup investi et je suis fier des réalisations, mais il est temps pour moi de passer à autre chose », a-t-il laissé savoir.

Parmi ses bons coups, celui d’avoir accueilli au cours de la saison passée plus d’une quinzaine d’événements culturels, spectacles d’humour, ligue d’improvisation, sculptures sur neige, cracheurs de feu et chansonniers.

Transition

Julien Picherit entend travailler fort et du mieux possible pour assurer la transition avec la personne qui lui succèdera. Il salue le dévouement des membres du conseil d’administration. « La Station est sur une bonne lancée et je suis optimiste pour la suite ».

« Ma vision est et restera celle d’une station animée, ouverte à tous, où se mélangent passionnés de glisse, skieurs occasionnels et simples curieux. C’est grâce au travail acharné sur plusieurs années de toute une équipe de bénévoles et d’employés dévoués que la Station et son nouveau chalet sont redevenus un lieu social important pour notre communauté », a-t-il écrit sur Facebook.