La Station Gallix dévoile sa nouvelle image et prépare sa saison

La neige tombée hier et celle à venir dans les prochains jours réjouit l’équipe de la Station Gallix. Le nouveau directeur général Julien Picherit et ses acolytes ont d’ailleurs dévoilé leurs nouvelles couleurs, la nouvelle image, en plus d’annoncer la prévente des différents forfaits.

Le nouveau logo se colle davantage à la Station Gallix, son chalet et sa montagne.

« C’est un logo plus inclusif, moderne. On veut que les gens se l’approprient. On aura des produits dérivés », souligne le directeur général, fier de dire que l’endroit surfe sur trois belles années et son nouveau bâtiment d’accueil.

Si la Station délaisse l’aspect récréotouristique qui prenait place dans l’ancien logo, elle n’est pas fermée à l’idée de développer des créneaux pour les autres saisons. D’ailleurs, quelques événement ont animé la saison automnale jusqu’à maintenant.

Par ailleurs, la neige de la fin de semaine permettra à l’équipe de la montagne de lancer les opérations d’enneigement artificiel avec les canons au milieu de la semaine. Ce qui est tomé au sol est resté et la température annoncée répond aux conditions demandées.

La direction de la Station continue également son recrutement d’employés, tant pour les postes à l’intérieur qu’à l’extérieur.

« Cette saison, on met vraiment l’accent sur l’animation de la station et de son chalet. Toute la population y est le bienvenu », renchérit Julien Picherit.

Prévente

L’équipe de la Station Gallix lance aussi sa prévente en vue de la saison à venir de sports de glisse, prévente qui se déroule jusqu’au 13 décembre.

Les tarifs ont augmenté de façon minime, mais les différents forfaits, notamment le volet famille et les billets amis figurent encore parmi l’offre aux adeptes.

Pour en savoir plus sur les différentes possibilités et les coûts, consultez la page Facebook ou le site Internet de la Station.

Associations de choix

Les membres de la Station Gallix pourront profiter de rabais dans une quarantaine de stations ailleurs au Québec. L’offre sera encore plus intéressante avec le Mont Ti-Basse de Baie-Comeau.

« On veut collaborer le plus possible », conclut M. Picherit.