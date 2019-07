La Station de recherche des îles Mingan augmente sa portée

Les chercheurs de la Station de recherche des îles Mingan (MICS) pourront étendre leurs observations des mammifères marins plus loin grâce à l’ajout d’un nouveau bateau au sein de leur flotte.

Le nouveau vaisseau baptisé «Indigo Riff» est un modèle Targa 32, de construction finlandaise. D’une longueur totale de 10,78 mètres, sa fiche technique affiche une vitesse de croisière de 28 à 36 nœuds, une vitesse maximale de 34 à 44 nœuds et une autonomie de plusieurs centaines de milles nautiques.

Il possède notamment une cabine de pilotage fermée, une cuisinette, une toilette, une couchette double et quatre couchettes simples.

L’Indigo Riff sera utilisé pour la recherche sur les mammifères marins. Ses caractéristiques permettront notamment au MICS de rester au large pour de plus longues périodes qu’avec les zodiacs. Les chercheurs pourront ainsi couvrir un territoire plus grand et émanciper l’étendue de leurs recherches.

Chaîne d’entraide

Fednav, qui se décrit comme le plus armateur international de vrac au Canada, a transporté gratuitement le bateau d’Anvers, en Belgique, jusqu’à Sorel-Tracy. Il y a été déchargé sans frais le 6 juin par l’opérateur de terminaux maritimes et arrimeur de classe mondiale, QSL.

«C’est formidable de le voir arriver ici, avec tout ce que Fednav et QSL ont fait pour nous aider là-dessus», a déclaré le président de la Station de recherche, Richard Sears.

«On est très fiers de pouvoir ainsi soutenir des projets de recherche comme celui-là», a déclaré Claudine Couture-Trudel, directrice principale stratégie et communications chez QSL, soulignant au passage l’apport de l’ensemble de la chaîne d’entraide à laquelle Fednav et QSL ont participé.