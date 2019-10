La SQDC toujours absente, le marché noir toujours présent

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a ouvert depuis un an treize succursales au Québec. Par contre, aucun point de service n’est encore ouvert sur la Côte-Nord.

Dès le début, les municipalités de Sept-Îles et de Baie-Comeau avaient été ciblées pour y ouvrir des succursales de la SQDC. Un an plus tard, il n’y a toujours aucun point de vente.

« C’est toujours dans nos plans de déployer notre réseau sur la Côte-Nord. Nous avons eu des difficultés quant aux emplacements. À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore quand nous pourrons ouvrir des succursales », a expliqué le responsable des relations de presse de la SAQ, Mathieu Gaudreault.

Marché noir

Bien qu’il soit désormais légal d’acheter et de consommer du cannabis, cela n’a visiblement pas empêché des revendeurs de continuer leurs activités. Le Nord-Côtier s’est entretenu avec Rémi (nom fictif) qui œuvre dans le domaine depuis longtemps.

Est-ce que vous ressentez une baisse de vos ventes depuis la légalisation du cannabis ?

Réponse : Ce n’est pas tant la mise en place de succursales de SQDC qui a impacté le marché illégal, mais plutôt la vente par Internet. Cependant, les clients finissent par revenir à leur vendeur local puisque la qualité de la marchandise en ligne n’est pas toujours au rendez-vous.

Dans l’éventualité de l’ouverture d’une succursale de la SQDC sur la Côte-Nord, appréhendez-vous une baisse de vos revenus, et dans l’affirmative, comment entendez-vous procéder pour y remédier?

Réponse : Non je n’appréhende pas de baisse de revenus. Et si oui, il est facile de s’ajuster en baissant les prix et en ajustant mes services, chose que les SQDC ne peuvent pas faire. Que ce soit par le crédit, la livraison, la disponibilité, etc.

Avec la collaboration de Shirley Kennedy