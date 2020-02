La Semaine des enseignants et des enseignantes bat son plein

Pour les remercier de l’excellent travail effectué auprès des élèves, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et le Syndicat de l’enseignement de la région du Fer – CSQ en profite pour souligner la Semaine des enseignants et des enseignantes qui se poursuit jusqu’au 8 février. Le thème de l’édition 2020 est 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci. Ce chiffre représente le nombre d’élèves au Québec.

Présidente du Syndicat de l’enseignement de la région du Fer – CSQ, Monica Chiasson soutient que les enseignants portent à bout de bras les écoles. « Vous faites de petits miracles tous les jours pour les élèves qui sont devant vous dans les écoles et les centres. Vous avez un impact positif inestimable dans leur vie. Il est plus que tout que vous ayez des conditions d’exercice à la hauteur de vos besoins et qui vous permettent enfin de souffler un peu », déclare-t-elle.

Cette porte-parole des enseignants et enseignantes de la Côte-Nord trouve ironique le thème choisi par le ministère de l’Éducation alors que le projet de loi 40 attaque leur autonomie professionnelle et que les demandes patronales déposées ne font qu’alourdir leurs tâches.

« On demande encore aux enseignants d’en faire encore plus : Plus d’élèves dans les classes, plus d’heures de travail par jour dans la semaine et dans l’année, plus de tâches imposées pour compenser la pénurie de personnel, moins d’autonomie professionnelle, plus de réédition de compte avec une augmentation salariale en deçà de l’inflation », déplore-t-elle vivement.

Cette centrale syndicale représente quelques 1 500 membres de la Commission scolaire du Fer, de la Commission scolaire du Littoral et de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord. Dans ses rangs, on retrouve du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Fédération des syndicats de l’enseignement et à la Centrale des syndicats du Québec.