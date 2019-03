La Semaine culturelle autochtone anime l’IESI et le Cégep

La culture autochtone est à l’honneur cette semaine à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ainsi qu’au Cégep. Plusieurs activités sont à l’horaire aux deux endroits.

À l’IESI, un Shaputuan, érigé par des étudiants de l’école et du CRÉA (Centre régional d’éducation aux adultes des Premières Nations), est le lieu de différentes activités, notamment de confection de banique et de capteurs de rêves. La danse traditionnelle et un conteur innu, en la personne d’Aimé Fontaine, rassembleront les étudiants allochtones et autochtones.

C’est la première année qu’une Semaine culturelle autochtone est mise en place à l’IESI. Les autochtones, en provenance de l’ensemble des communautés de la Côte-Nord, représentent près de 30% de la population étudiante de l’école privée de l’avenue Gamache.

«On vit ensemble, et avec les activités, on découvre leur culture, ils nous partagent leurs passions. L’objectif est humain, c’est une ouverture sur les autres cultures», souligne le directeur de l’IESI, Mathieu Brien, qui compte voir l’expérience répétée l’an prochain.

La semaine se terminera avec la traditionnelle cabane à sucre jeudi après-midi, offrant un mixte des cultures, avec tire d’érable, souque à la corde et autres activités au programme.

Cégep

Les activités ne manquent pas aussi au Cégep de Sept-Îles pour mettre en valeur la culture autochtone et la partager.

En plus de prestations musicales, entre autres du chanteur Matiu, danses, exposition d’animaux empaillés (en collaboration avec le Musée régional de la Côte-Nord) et kiosques animeront la semaine. Vous pouvez en savoir plus Facebook.