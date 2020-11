La Salon du livre lance le prix Myriam-Caron

Lors de la 37e édition du Salon du livre de la Côte-Nord, qui se tiendra du 22 au 25 avril 2021, sera remis le prix Myriam Caron 2021. Les organisateurs du Salon lancent donc un appel à candidatures.

Le Prix littéraire Myriam-Caron contribue à honorer la mémoire de Myriam Caron, autrice nord-côtière décédée en 2016. Elle n’avait que 41 ans.

Mais il permet aussi de mettre en valeur un auteur de la Côte-Nord (qui y réside ou qui en est originaire). L’auteur qui remportera le prix se verra doter d’une bourse de 1000 $, cela est rendu possible grâce à un partenariat avec le Réseau Biblio de la Côte-Nord.

Pour être admissible au prix Myriam-Caron, les candidats doivent être de la région et avoir publié un ouvrage, que ce soit un roman, un récit, de la poésie…) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour plus de détails et pour trouver le formulaire de candidature, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du Salon du livre de la Côte-Nord.

Vous avez jusqu’au 5 janvier à 16 heures pour déposer votre candidature.

Qui était Myriam Caron?

« Myriam Caron a été scénariste, réalisatrice et autrice. Elle a dirigé sa propre entreprise, Productions Libres Underground (PLUG), à Sept-Îles, où elle est retournée vivre après des études à Montréal. Leméac Éditeur a publié ses romans Génération pendue (2011) et Bleu (2014), ouvrage pour lequel elle s’est méritée, en 2015, le Prix du Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) – Œuvre de l’année en Côte-Nord.», précise les organisateurs du Salon du livre de la Côte-Nord par voie de communiqué.