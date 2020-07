La salle d’entraînement du Centre socio-récréatif rouvre ses portes

Les adeptes de musculation et de cardiovasculaire ont à nouveau accès à la salle d’entraînement du Centre socio-récréatif de Sept-Îles depuis le 13 juillet. En raison du contexte actuel, certaines règles et des changements s’appliquent. Il ne pourra y avoir que six personnes à la fois et des plages horaires préétablies devront être respectées. Les utilisateurs n’auront pas accès aux vestiaires. La Ville de Sept-Îles compte sur votre collaboration, essentielle au succès de cette réouverture. Pour plus de détails sur le fonctionnement et sur l’horaire, rendez-vous au www.ville.sept-iles.qc.ca.