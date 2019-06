La Salle de spectacle de Sept-Îles recherche la perle rare

Le conseil d’administration de la Salle Jean-Marc-Dion a mentionné dans un communiqué que le contrat du directeur général ne sera pas renouvelé. Il est actuellement à la recherche d’une personne pour combler ce poste, vacant depuis le 1er mai.

Stephan Dubé a été le directeur général et artistique pendant plus de sept ans. Le conseil d’administration a tenu à le remercier pour les réalisations accomplies sous sa gouverne, mais n’a pas voulu commenter sur les motifs du non renouvellement de son contrat.

Le processus d’embauche est lancé et les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature.

«Nous espérons une entrée en poste pour le début de la prochaine saison. Le rayonnement, le dynamisme et une offre artistique variée sont des éléments importants pour l’avenir de la Corporation de la Salle Jean-Marc-Dion», mentionne Yves Perron, président du conseil d’administration