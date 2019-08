La saison s’annonce prometteuse pour les Nord-Côtiers

Le portrait des deux formations régionales des Nord-Côtiers qui évolueront dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) est connu. Aux dires du coordonnateur du programme, les équipes pee-wee et bantam AAA relève devraient être compétitives.

De la quarantaine de hockeyeurs pour chacun des niveaux qui s’étaient pointés aux premières étapes du camp en avril et mai, dix-sept se sont vus confirmer leur poste pour le pee-wee AAA relève et dix-huit pour le bantam AAA relève.

« On a ramené ça à un groupe homogène pour le mois d’août », a fait savoir le coordonnateur, le Baie-Comois Jean-Philippe Simard.

Le personnel du pee-wee n’aura pas eu la tâche facile pour la composition de l’équipe, qui regroupera des hockeyeurs de première et de deuxième année, « une équipe représentative du territoire ».

«Il y a des jeunes avec un bon potentiel. On a eu de bonnes discussions », a-t-il ajouté. La formation nord-côtière de cette catégorie comptera sur le retour de Yann Côté (Baie-Comeau) comme entraîneur-chef. Il sera secondé par Martin Pouliot (Port-Cartier), Jean-Marc Lévesque (Baie-Comeau) et Marc-Alexandre Girard (Forestville).

Le coordonnateur s’attend à ce que la formation soit compétitive sur la scène provinciale pour la saison 2019-2020. Les hockeyeurs s’entraîneront en semaine dans chacun de leur milieu comme ce fut le cas la saison dernière.

Rapide et physique

Le portrait est similaire pour le bantam AAA, qui peut compter sur plus de joueurs de la région, n’étant plus rattaché à la polyvalente des Baies. Tout comme pour le pee-wee, les hockeyeurs retenus profiteront de pratique dans chacun de leur pôle respectif la semaine et se retrouveront les fins de semaine à Baie-Comeau ou sur la route pour des entraînements collectifs ou les parties.

« En vendant ça (détachement de la polyvalente des Baies) aux parents au mois d’avril, nous avons eu plus d’inscriptions de joueurs de l’est », a indiqué Jean-Philippe Simard. Le portrait de la formation bantam AAA s’avère plus «régional ».

L’équipe dirigée par le Septilien Éric Smith et ses acolytes Louis-Philippe Canuel (Sept-Îles), Allen Morissette (Baie-Comeau) et Jean-Luc Pigeon (Baie-Comeau) sera une équipe plus compétitive que par le passé, misant sur sa vitesse et son jeu physique.

« On sera plus rapide et on va s’imposer physiquement », a mentionné Jean-Philippe Simard.

Les deux formations des Nord-Côtiers se rendront au Saguenay-Lac-Saint-Jean le weekend de 14 et 15 septembre pour des matchs hors-concours. Son calendrier régulier dans la LHEQ s’ouvrira la semaine d’après dans Charlevoix avec des affrontements contre les As de Québec. L’ouverture locale, à Baie-Comeau, se fera la dernière fin de semaine de septembre.

Pee-wee AAA relève

Gardiens

Jacob Bérubé (Sept-Îles)

Félix Brisson (Baie-Comeau)

Défenseurs

Théo Gauthier (Baie-Comeau)

Joey Baril (Sept-Îles)

Mathias Sergerie (Port-Cartier)

Gabriel Simard (Baie-Comeau)

Jérôme Bélanger (Baie-Comeau)

Greg Tremblay (Sept-Îles)

Attaquants

Nathanaël Hovington-Gagné (Baie-Comeau)

Olivier Arsenault (Sept-Îles)

Zachary Landry (Sept-Îles)

Robin Poitras (Baie-Comeau)

Mattéo Cormier (Baie-Comeau)

Hubert Cormier (Baie-Comeau)

Mathias Laflamme (Sept-Îles)

Marc-Antoine Boudreau (Havre-Saint-Pierre)

Louis Gauvin (Sept-Îles)

Bantam AAA relève

Gardiens

Cédrick Dubé (Baie-Comeau)

Alexandre Santerre (Port-Cartier)

Défenseurs

Mathis Côté (Port-Cartier)

Mathis Chouinard (Baie-Comeau)

Nicolas Clavette (Baie-Comeau)

Alex Gauthier (Baie-Comeau)

Justin Poitras (Baie-Comeau)

Étienne Mercier (Sept-Îles)

Émile Pelletier (Sept-Îles)

Attaquants

Vincent Varin (Baie-Comeau)

Anthony Girard (Port-Cartier)

Nicolas Jean (Baie-Comeau)

Renaud Bélanger (Baie-Comeau)

Laurent B Brassard (Sept-Îles)

Gabriel Landry (Sept-Îles)

Mathis Gallant (Sept-Îles)

Mathis Bacon-Labbé (Pessamit)

Mathias Fournier (Havre-Saint-Pierre)