La saison du Club Nordsoc se déroulera en quatre événements

Le Club de soccer Nordsoc de Sept-Îles a tranché. Sa saison du ballon rond, si la réponse pour le recrutement de parents bénévoles s’avère positive, se déroulera en quatre événements durant l’été.

« Vu les contraintes sanitaires très exigeantes pour la reprise du soccer et des ressources humaines plus limitées au niveau des entraîneurs, en tenant compte de tous les paramètres, on a décidé de faire des événements sur des fins de semaine », indique le directeur technique du Club Nordsoc, Stéphane Pagès.

Cette formule ciblée pour l’été apportera une légèreté et une liberté dans le contexte que l’on connaît.

Le déroulement des quatre événements à Sept-Îles dépendra où on sera rendu Soccer Québec avec les phases. Fort possible que la tenue de petits matchs soit possible pour les dates prévues, les 11 et 25 juillet ainsi que les 8 et 22 août.

Selon Stéphane Pagès, les autres clubs de la Côte-Nord devraient aller de l’avant avec cette formule d’événement, comme à bien d’autres endroits ailleurs au Québec.

Les catégories concernées sont U7-U8, U9-U10, U11-U12 et U13 à U16. En raison des conditions à respecter, et du fait que les jeunes de 4, 5 et 6 ans ne font pas partie de la phase 1 de la reprise pour Soccer Québec, il n’y a pas d’été du ballon rond pour eux. « Il n’y aurait pas eu des conditions super positives pour eux », explique le directeur technique local et régional.

Pour que les quatre événements aient lieu, le Club Nordsoc doit pouvoir compter sur des parents bénévoles pour les différents aspects des mesures sanitaires. Pour une catégorie de 60 joueurs, sept parents, quatre éducateurs et un superviseur sont nécessaires. Un sondage est d’ailleurs en cours sur la page Facebook du Club Nordsoc pour connaître l’intérêt des parents à donner un coup de main et pour la formule en place. Par la suite, ce sera la période des inscriptions qui se prendront en ligne.