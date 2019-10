La saison des Voyageurs est lancée

La saison sportive s’amorce cette fin de semaine pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Ses premiers athlètes à fouler le terrain sur la scène provinciale du RSEQ seront ceux du badminton.

Le badminton effectue un retour dans le giron des Voyageurs après plusieurs années d’absence. L’entraîneur Alex Couture et ses protégés Alyson Tessier, Yanélie Ouellet-Paradis, Julie Racette, Jérémi Bossé, Matthew Dickner, Félix Gauthier et Yannick Rodgers seront les premiers à prendre la route pour un tournoi, le premier étant au calendrier pour ce dimanche 6 octobre à ….

Les raquettes nord-côtières évolueront au sein de la conférence Centre-du-Québec, conférence offrant davantage de tournois en format individuel.

La responsable à la vie étudiante au Cégep de Sept-Îles, Caroline Mailloux, souhaite du recrutement en cours de saison pour une continuité au sein du RSEQ Collégial l’an prochain.

Volley

Sur les terrains de volleyball, les deux équipes des Voyageurs sont en pleine préparation de leur saison respective qu’elles amorceront le 19 octobre, pour les filles à Chibougamau avec le premier tournoi de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord (division 2) et pour les gars, au sein de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches (division 2), de l’autre côté du fleuve, à Rimouski.

Il faudra attendre à la fin novembre pour voir un deux clubs à la maison. Les gars des entraîneurs Félix St-Pierre et Patrick Hudon seront les hôtes le 30 novembre. Les filles dirigées par Lucie Boudreau et Audrey Marcoux accueilleront leurs rivales le 15 février.

Basket

Au basketball, la dizaine de joueurs sélectionnés évoluera sous les ordres du nouvel entraîneur-chef, Denis Gagnon, qui sera secondé par Daniel Diouf. Ils ouvriront leur calendrier régulier de la division 3 (conférence Nord-Est) le 2 novembre, à Québec, avec un affrontement contre les Titans de Limoilou. Le lendemain, les Voyageurs et les Élans de Garneau se disputeront le ballon sous le panier.

Cross-country

En cross-country, le Cégep de Sept-Îles ne fait pas encore partie des cadres du RSEQ. Ses coureurs enfileront cependant leurs chaussures lors du Championnat régional du RSEQ le 19 octobre à la Station récréotouristique Gallix ainsi que lors de la course Frissons du Norfond à Baie-Comeau le 27 octobre. Plus tôt en septembre, ils ont participé à la Trail du lac des Rapides de Sept-Îles.

En développement

Le soccer intérieur pourrait aussi s’ajouter à la liste des clubs du programme des Voyageurs. Sa participation à la ligue de soccer intérieur collégial sera connue dans les prochaines semaines.

Quant au golf, quelques joueurs devraient s’entraîner sous la direction de François Boudreault à l’hiver en prévision des tournois du RSEQ à l’automne 2020.

E-Voyageurs

Le sport électronique fait son entrée au sein des Voyageurs. Six étudiants rivaliseront à League of Legends face à des étudiants d’autres collèges lors de compétition fixée les lundis soirs lors de la session d’automne et d’hiver. Ils ont tenu leurs premiers matchs le 23 septembre contre Jonquière. La Ligue Cyber-Espoir est encadrée par la Fédération des sports électroniques du Québec. Une compétition provinciale LAN mettra un terme à la saison.

Le Cégep de Sept-Îles devrait tenir une campagne en janvier pour défaire les préjugés sur les sports électroniques. Divers intervenants s’associeront à l’événement.

Fierté

Gérer autant d’équipes, ça requiert beaucoup de travail, mais Caroline Mailloux, qui compte aussi sur les services de Mélanie Rouxel, voit ça d’un bon œil.

« Ça demande beaucoup de travail, mais c’est motivant et on aura une très belle année. Il faut continuer de travailler sur l’image de marque, sur la réputation des Voyageurs et sur le sentiment d’appartenance, la fierté face à la structure mise en place».

Tournois de financement

La gestion du programme des Voyageurs exige une bonne coordination, mais ça vient aussi avec un coût. Pour financer le tout, différentes activités sont encore prévues cette année. Elles rassembleront les adeptes de quelques sports avec un tournoi de badminton en novembre, un de basket après les Fêtes et le Clémentine de volleyball en avril, en préparation du Tournoi Orange Alouette. Un déjeuner de financement est également prévu en novembre.