La saison des travaux routiers bat son plein

C’est l’été et sans grande surprise, c’est la saison des chantiers sur les routes. La 138 n’y échappe pas. Transports Québec annonce des travaux pour certains secteurs, en vigueur depuis le 8 juillet.

À Baie-des-Homards, des travaux d’asphaltage se font à plusieurs endroits sur la rue des Pionniers, du 8 juillet jusqu’au 30 septembre. La circulation se fait en alternance par des signaleurs et des véhicules escorte. L’entrave se passe de 6h à 19h.

Pour le secteur de Sept-Îles, le remplacement de deux ponceaux est en cours entre les kilomètres 1005 et 1007 (à l’ouest de la rue des Menuisiers – entrée d’Acier Leroux), et ce jusqu’au 2 août. Les véhicules peuvent passer en alternance à l’aide de signaleurs et de feux de circulation. L’entrave est présente en tout temps.

À l’ouest, du côté de Baie-Trinité, il y a également remplacement de deux ponceaux entre les kilomètres 857 et 859. Les détails pour l’entrave sont les mêmes que pour les travaux à Sept-Îles.

Transports Québec indique que les entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

La population est invitée à consulter le Québec 511 pour connaître le portrait de la situation des différents travaux. Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.

«Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel», rappelle Transports Québec.