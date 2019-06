La saison de l‘Escale musicale prend son envol

La tente jaune du Vieux-Quai de Sept-Îles s’animera d’une trentaine de spectacles tout au long de l’été. C’est à compter de ce mercredi 26 juin que s’ouvre la saison de l’Escale musicale.

Les talents d’ici se produiront sur ce site enchanteur du 26 juin au 18 août, des spectacles offerts gratuitement à la population.

C’est à Novambre – Kristina Cormier que revient le coup d’envoi. La Septilienne sera accompagnée de son musicien pour partager leur univers musical de style acoustique.

Pour le jeudi 27 juin, un trio, formé d’Isabelle Désy, Daniel Otis et Myriam Saucier, proposera un style plus traditionnel, mais qualifié d’entrainant.

Celui qui a délaissé le micro de l’animation de Nashville à la Côte-Nord, André Bourque, sera sur scène le vendredi 28 juin pour présenter son univers country, mais aussi son dernier opus.

Le Duo Nadine et Jean-Yves, avec un univers musical élargi, et la Ligue d’improvisation de Sept-Îles mettront un terme à la première semaine de l’Escale avec leur participation à ce rendez-vous estivale, respectivement les 29 et 30 juin.

La programmation complète pour la saison 2019 de l’Escale musicale peut être consultée au www.ville.sept-iles.qc.ca (Loisirs et culture/Événements et festivals). Vous pouvez également suivre les comptes Facebook et Instagram de l’Escale musicale, Ville de Sept-Îles pour rester à l’affut.