La saison de chasse 2020 est annulée à la pourvoirie Safari Anticosti

La pourvoirie Safari Anticosti a annoncé sur son site Web que la saison de chasse 2020 est reportée à 2021.

L’entreprise explique sa décision en affirmant : « Safari Anticosti a la responsabilité de protéger et de garder en sécurité sa clientèle autant que ses employés. Il y a les exigences de la Santé publique certes, mais nous ne pouvons prendre le risque d’avoir une éclosion du Covid 19 sur notre territoire isolé. Dans cet esprit de prévention et de sécurité de notre clientèle et de nos employés, nous avons pris la décision de reporter la saison de chasse de 2020 à 2021.»