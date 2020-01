La rondelle mise en jeu pour une 43e édition

Les Rafales-1 de Sept-Îles et le Mikun de Maliotenam dans l’atome B ont l’honneur d’ouvrir la 43e édition du Tournoi de hockey Fer-O, chapeauté pour une dernière fois par le Club Optimiste de Sept-Îles. Cette partie prévue à 17 h à l’aréna Conrad-Parent ce mercredi 22 janvier sera la premières des 162 à l’horaire pour ce tournoi multicatégories.

L’action ne manquera pas dans les deux arénas de l’avenue Jolliet, celle de Maliotenam, et même celle du Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, jusqu’à dimanche. Et on pourrait aussi dire de Baie-Comeau, le temps d’un match entre deux équipes pee-wee B de l’endroit. À Port-Cartier, ce sont six parties le samedi et seize le dimanche qui sont à l’horaire afin d’offrir à chacun des clubs dans le novice, catégorie qui évolue sur demi-glace, quatre rencontres.

S’il n’y a pas de résultats pour les 24 formations dans le novice, pour les 60 autres, l’enjeu est de se retrouver en finale dimanche pour mettre la main sur la bannière du Tournoi Fer-O tant convoitée.

Les équipes pour cette 43e édition viennent d’un peu partout sur la Côte-Nord, de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Natashquan, La Romaine, Schefferville/Kawawachikamach, Baie-Comeau, Haute-Côte-Nord, Fermont et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (équipes du double lettre).

Dans le lot des 84 équipes, trois formations féminines nord-côtières sont de la partie, dont celle de l’atome B qui aura le privilège de disputer sa première partie vendredi midi, si Dame Nature le veut, sur la glace du Stade Holliday.

Outre la classique extérieur, comme autres moments marquants du rendez-vous 2020 il y a l’ouverture officielle vendredi à 19 h 30 en présence de dignitaires, partenaires et bien entendu de la présidente d’honneur, Ann-Sophie Bettez. Les jeunes de la MAHG 1 et 2 auront encore une fois leur moment de gloire. Ils fouleront la glace de l’aréna Conrad-Parent samedi de 12 h à 12 h 30.

« On invite la population à venir encourager les jeunes dans les arénas. Il y aura du beau hockey en perspectives, les spectateurs en auront pour leur argent », ont laissé entendre il y a une dizaine de jours, en conférence de presse, Arlain Labrie et Normand Côté, membres du Club Optimiste et de l’organisation du Tournoi Fer-O.

Fer-O en bref

L’horaire détaillé et complète du Tournoi Fer-O 2020 est disponible au www.tournoifero.com. Vous pouvez également suivre sa page Facebook. Le coût d’entrée quotidien est de 3$ pour les étudiants et 7$ pour les adultes (2 et 4$ pour le mercredi). Le passeport pour les cinq jours se vend 20$. NousTV sera en caméra libre à l’aréna Conrad-Parent dès jeudi après-midi. La partie suivant la cérémonie d’ouverture, match pee-wee BB entre les Basques de Sept-Îles et les Sags-2 de Saguenay ainsi que les finales de dimanche dans l’atome AA, pee-wee BB et midget BB seront analysées par Éric Smith et décrites par Hugues Baril sur les ondes de la télévision communautaire.