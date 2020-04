La reprise des classes ne sera pas obligatoire

Les parents qui ne voudront pas envoyer leurs enfants à l’école lors de la reprise des classes pourront garder leurs enfants à la maison.

La mesure touche l’ensemble du reste de l’année scolaire 2020. Le premier ministre du Québec François Legault en a fait l’annonce lors de son point de presse quotidien avec les médias du 22 avril.

Un plan d’ouverture graduelle des écoles est en cours de préparation par son gouvernement. Bien qu’il soit trop tôt pour élaborer publiquement cette stratégie d’ouverture, le premier ministre à assurer qu’il pouvait déjà dire que « les parents qui ne voudront pas envoyer leurs enfants à l’école n’y seront pas obligés ».

« La santé publique sera notre priorité », assure-t-il.

Les mesures de distanciation sociale seront mises de l’avant par le gouvernement. Le directeur national de santé publique Dr Horacio Arruda a soutenu que le port du masque pourrait être envisagé pour le retour en classe, si les élèves et les enseignants ne pourraient pas être à plus de deux mètres. « On ne mettra pas en péril les écoles, on va respecter encore les règles de distanciation. Si on ne peut pas, on va recommander le port du masque », a-t-il commenté.