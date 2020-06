La rentrée scolaire se fera dans les écoles cet automne

La rentrée scolaire sera obligatoire dès l’automne et se fera dans les écoles primaires et secondaires selon les ratios habituels.

«C’est un message d’espoir, qui montre que la persévérance des élèves est importante pour nous, a souligné le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge dans son point de presse. On se donne le temps de réussir. On a constaté que les élèves étaient pas mal plus matures que les adultes. Il n’y aura pas de distanciation requise entre les élèves d’une même classe. Entre les sous-groupes, une distance d’un mètre sera conservée. Avec l’enseignant, on conserve une distance de deux mètres le plus possible. »

Pour les élèves de secondaire 4 et 5, il est possible que ce soit la même chose, mais cela dépendra des organisations scolaires. «C’est un défi puisqu’il faut le plus possible conserver le même groupe malgré les options, a ajouté M. Roberge. Il pourrait y avoir du temps en classe et à la maison, donc un cheminement hybride tout en étant à 50 % dans les classes. On laissera cette latitude en fonction de l’organisation scolaire. »

Pour le transport scolaire, les parents sont invités à effectuer le transport de leur enfant. Pour les élèves qui doivent prendre l’autobus, ils devront prendre un banc par élève comme c’était le cas ce printemps. Précisons que les cours d’éducation physique sont aussi prévus.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a souligné le travail des élèves. «Vous avez persévéré et vous n’avez pas lâché. La situation est exceptionnelle, mais elle est temporaire. Je veux remercier les directeurs des milieux scolaires, les équipes-école et les enseignants. On a dû se revirer rapidement puisque cette crise nous a frappé de plein fouet. Il faut être fiers de ce qui a été accompli pour ce retour en classes. »

Dans les cégeps et les universités, les étudiants devront conserver une distance de 1,5 mètre et de deux mètres avec leur enseignant. La vie de campus pourra donc reprendre. La présence physique sera privilégiée surtout pour les élèves qui effectuent leur première session au cégep et à l’université.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda a d’ailleurs indiqué le 15 juin que la distance est réduite à un mètre pour les enfants et les adolescents de 16 ans et moins. Les jeunes de cette catégorie d’âge pourront aussi créer de petites bulles de 4 à 6 personnes. Pour que les enfants qui les composent puissent se côtoyer de près, ces bulles devront être maintenues de la façon la plus stable possibles.

Plan B

M. Roberge se prépare aussi à un plan B. « On dépose des protocoles d’urgence afin que le réseau d’éducation soit prêt dans le cas d’une deuxième vague, a-t-il ajouté. Une rentrée à temps partiel pourrait être envisagée, mais cela dépendra de la situation. Il se pourrait que la rentrée soit à distance. Nous avons fait des pas de géants ensemble même si ce printemps nous n’étions pas tout à fait prêt pour le retour en classe. Je suis confiant pour le prochaine rentrée puisqu’on a plus de temps, plus de moyens et plus de synergie. »

Certains élèves ne pourront se rendre en classe cet automne pour des raisons médicales. Pour palier à cette situation, 100 capsules d’enseignement pré-enregistrées pour le primaire et 100 pour le secondaire seront réalisées cet été. Elles pourront être diffusées cet automne. Cela pourra être une aide importante pour eux ou en cas de rentrée à distance, d’après le ministre Roberge.