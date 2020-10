La protection de la rivière Magpie réclamée d’ici la fin de l’année

L’Alliance Mutehekau Shipu – nom innu de la rivière – qui regroupe le Conseil des Innu de Ekuanitshit, la MRC de Minganie, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et l’Association Eaux-Vives Minganie (AEVM) réclame la protection de la rivière Magpie d’ici la fin de l’année 2020.

Cette nouvelle alliance fait cette annonce dans le cadre de l’atteinte de l’objectif de 17% de protection du territoire terrestre au Québec, un engagement en vertu de la Convention sur la Diversité Biologique arrivant à échéance dans quelques mois. D’une superficie de 2 630 km2, le projet d’aire protégée de la rivière Magpie permettra de préserver la totalité de la rivière et une partie significative de son bassin versant.

Située en Minganie, la rivière Magpie possède une renommée internationale pour les sports d’eau vive. Le prestigieux National Geographic la classe parmi les dix meilleures rivières au monde.

La protection de la rivière Magpie est appuyée par les gens de la Minganie. Des résolutions du Conseil des Innu de Ekuanitshit et de la MRC de la Minganie ont été votées en faveur de la protection de la rivière. Plus de 11,000 personnes ont signé une pétition initiée en 2009 par la SNAP Québec et l’AEVM visant sa protection. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a d’ailleurs recommandé à deux reprises depuis 2006 que cette majestueuse rivière soit protégée.

« La rivière Magpie est un trésor régional, national et international, affirme Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie. Sa protection et sa mise en valeur représentent un immense potentiel de développement récréotouristique pour notre région », affirme Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie.

Pour sa part, le chef du Conseil des Innu de Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho explique que : « La protection de Mutehekau Shipu est un projet rassembleur pour les Innu et nos voisins de Minganie. Nous, Innu, avons toujours protégé et vénéré la Mutehekau Shipu et nous le ferons toujours. Il en est ainsi de notre Nitassinan. »