La Portcartoise Anne Brochu à l’honneur chez les Élans de Garneau

La Port-Cartoise Anne Brochu s’est fait un nom cette année au sein du programme sportif des Élans du Cégep Garneau de Québec. L’étudiante en techniques policières a brillé lors de sa première saison sur le circuit collégial de natation du RSEQ. Le 6 mai, elle a été proclamée « Athlète féminine de l’année » lors du 48e Mérite Sportif de son collège, tenu virtuellement, pour 2019-2020, une année sportive interrompue avant la fin par la COVID-19.

« Je suis surprise, mais reconnaissante d’avoir été nommée Athlète de l’année à Garneau. Je trouve que ça boucle bien ma première année au cégep, même si je n’ai pas pu terminer ma saison. J’ai eu beaucoup de plaisir à m’entraîner avec l’équipe de natation et j’ai déjà hâte à l’automne prochain pour retourner dans la piscine et continuer de m’améliorer en espérant avoir une saison complète cette fois-ci », a souligné la jeune femme âgée de 18 ans.

Performances

Le palmarès d’Anne Brochu pour sa première saison compte six premières positions en compétitions régulières sur un total de dix-neuf podiums. Elle a également brillé lors du Championnat de conférence le 7 mars à Jonquière, raflant l’or aux 50 et 100 m libre ainsi qu’au 100 m QNI. Elle compte aussi deux podiums en relais, terminant en première position avec ses coéquipières aux 4 x 50 m libre et 4 x 50 m quatre nages.

« J’ai réussi à faire mes meilleurs temps à vie tout en récoltant l’or à toutes mes épreuves, autant individuelles qu’en équipe », a-t-elle mentionné.

« Elle est une athlète complète; capable de nager toutes les épreuves que ce soit le crawl (libre) ou le quatre nages. Par ses performances et son leadership, elle a su nous transporter vers les grands honneurs au niveau régional (champions Nord-Est 2020). Elle a toujours été en mesure de performer aux bons moments », l’a décrite son entraîneur Guillaume Chassé.