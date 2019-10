La population nord-côtière est attendue pour la Grande Marche

Les médecins de famille auront en tête de recommander autre chose que des pilules à leurs patients pour cette fin de semaine. Ils comptent leur prescrire l’activité physique, particulièrement une participation à la Grande Marche, événement du Grand défi Pierre Lavoie.

Une bonne marche de santé, de quelque 5 kilomètres, sera au menu samedi (19 octobre) à Port-Cartier et le lendemain à Sept-Îles/Uashat.

Pour le premier des deux rendez-vous, le point de rencontre sera le Centre Cartier. Samy Godin d’Énergie-Fit s’occupera de réchauffer les participants dès 9 h 45 avant le départ à 10 h.

Les marcheurs s’arrêteront à deux endroits sur le parcours, dans un premier temps à la plage Rochelois alors que la nutritionniste et diététiste Caroline Proulx du CISSS leur prodiguera des conseils sur la nutrition et les saines habitudes de vie. Au Cardio-Parc, Noémie Gervais, agente en prévention et saines habitudes de vie et organisatrice communautaire au CISSS, montrera le fonctionnement des différentes stations d’entraînement.

Les participants à la Grande Marche de Port-Cartier pourront refaire le plein d’énergie avec la collation offerte par Alimentation Claude Boily – Provigo. La Ville de Port-Cartier est le maître d’œuvre de l’événement. Des médecins prendront part à l’événement, question de montrer l’exemple à la population.

Du Vieux-Poste

Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam font également partie des endroits qui tiendront la Grande Marche – Grand défi Pierre Lavoie.

C’est le dimanche 20 octobre pour 9 h 30 que sont attendus les citoyens pour le départ qui sera donné au lieu où l’union des deux cultures a fait son début dans la région, le Vieux-Poste.

En plus de marcher dès 10 h jusqu’à la tente jaune du Vieux-Quai, les participants pourront déguster de la nourriture traditionnelle, soit de l’outarde, du saumon fumé et de la bannique. Un véhicule permettra de marcher au rythme de la musique.

Il est possible de s’inscrire d’avance pour les deux rendez-vous du week-end en se rendant au www.gdplmd.com/fr/evenements. Vous pourrez aussi le faire sur place le matin même.