La population est invitée à aider les sinistrés

La Ville de Sept-Îles et la Croix-Rouge invitent la population à donner pour les sinistrés frappés par l’incendie qui a ravagé l’immeuble à logements du 60, rue Père-Divet, samedi matin.

Les personnes qui souhaitent donner des meubles, des vêtements (pour adultes) ou autres articles peuvent se présenter, aujourd’hui (31 août), de 13 h à 17 h, au hangar à bateau de la Réserve navale NCSM Jolliet (366-A, avenue Arnaud).

Il est également possible de donner un coup de main à la Ville et à la Croix-Rouge pour la réception des dons. Ceux et celles qui veulent donner de leur temps sont attendus sur place.

La Ville de Sept-Îles recommande aux gens qui veulent donner en argent de le faire auprès d’organismes reconnus pour l’aide aux sinistrés.