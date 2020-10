La pluie épargne Spike Sept-Îles

Le responsable de Spike Sept-Îles, William Dorion, est béni! En quatre ans de tournoi de spikeball à l’extérieur, il a toujours été épargné par la pluie pour la tenue de ses événements.

Comme samedi dernier, le 17 octobre, alors que la météo annonçait de la flotte pour toute la journée. La compétition tenue sur la surface gazonnée de la rue Le Courtois du district Sainte-Famille a attiré quatorze équipes, dont trois joueurs de Baie-Comeau.

«C’était notre plus gros tournoi à l’extérieur de la période estivale. On a été très chanceux de ne pas se faire mouiller, mais c’était très venteux et ça a influencé beaucoup le jeu», a mentionné William.

Privés de leur partenaire habituel respectif, soit Mickael Poirier pour Christopher Dorion et Jeffrey Gauthier pour le Baie-Comois Jérémy Jean, le duo Dorion/Jean a fait équipe sous le nom Poirier/Gauthier en classe Compétition. Il a remporté le titre aux dépens de William Dorion et Alexandre Tremblay (On l’fait).

En classe Récréation, les Marrr-hines, Jean-François Boutot et Lucie Guillemette, ont triomphé, disposant en finale des Recyclés, paire formée d’Étienne Bouchard et Éric Pineau.

À venir

Spike Sept-Îles, qui a lancé sa saison intérieure il y a quelques semaines avec sa ligue du mercredi, compte tenir un tournoi en gymnase en décembre.

William Dorion souhaite essayer quelque chose de complètement nouveau pour l’occasion. Les détails sont à venir. Restez à l’affût via le www.facebook.com/Spike7iles/.

Le duo gagnant de la classe Récréation, Jean-François Boutot et Lucie Guillemette. Photo courtoisie