La photo d’archives du mois

L’installation de grands exploitants industriels sur la Côte-Nord au début des années 1900 a favorisé l’arrivée massive de centaines de travailleurs. Des camps ont été bâtis afin de les accueillir et les installations nécessaires au traitement sommaire de la matière première ont été mises en place, usine ou moulin, barrage hydroélectrique…

Les travailleurs désirant habiter les lieux à l’année alors que les propriétaires visaient plutôt une exploitation saisonnière, ils se sont organisés afin d’obtenir certains services, notamment en faisant construire des églises. Cette photographie prise vers 1920 à Shelter Bay, aujourd’hui Port-Cartier, témoigne des premières constructions. On y voit, en arrière-plan à droite, des maisons en bois rond. Au centre, les installations électriques, quelques citoyens et rien de moins qu’une vache se promenant allègrement. Un visuel typique de l’érection des toutes premières infrastructures permettant l’installation permanente des travailleurs et de leur famille.

Par Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice à BAnQ Sept-Îles

Sources :

– FRENETTE, Pierre et autres, Histoire de la Côte-Nord, Québec, Les Presses de l’Université Laval, collection « Les régions du Québec », 1996.

– De Shelter Bay à Port-Cartier, l’histoire de notre ville… http://www.villeport-cartier.com/upload/villeport-cartier/editor/asset/historique%20de%20la%20vpc.pdf

BAnQ Sept-Îles est situé au 700, boulevard Laure, bureau 190. Tél. :418 964-8434. Courriel : archives.sept-iles@banq.qc.ca