La Petite Expé permet du ski de fond gratuitement pour les jeunes au Club Rapido

Grâce à un partenariat entre Tourisme Sept-Îles, le Club de ski de fond Rapido et le programme la Petite Expé du Grand Défi Pierre Lavoie, le Club Rapido est en mesure d’offrir 36 nouveaux équipements de ski de fond pour les jeunes, et ce gratuitement.

Cette initiative de Mme Marie-Pier Plante, enseignante en éducation à la santé et au sport pour la Commission scolaire du Fer, permettra à plusieurs jeunes de s’initier au ski de fond et les encourager à être plus actifs l’hiver.

«Le but est de faire bouger les jeunes et de les initier à un nouveau sport. Ce qui est bien aussi, c’est qu’il y a assez d’équipements pour accueillir des groupes scolaires», explique Mme Plante.

Tourisme Sept-Îles et le Club de ski de fond Rapido offrent aux jeune de moins de 12 ans, qui sont accompagnés d’un parent, l’accès gratuit aux pistes ainsi que le prêt d’un équipement complet.

«Nous sommes très heureux de cette collaboration qui encourage les bonnes pratiques sportives et nous remercions la Petite Expé pour ce don qui va contribuer à assurer la relève pour l’école de ski de fond», a exprimé M. Gaétan Talbot, président du Club Rapido.

Les écoles primaires de la région qui sont intéressées peuvent communiquer avec le Centre de plein air du lac des Rapides pour réserver une journée.