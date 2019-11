La pénurie de médecins frappe fort

Il manque 33 médecins de famille pour atteindre le plan d’effectifs de 145 sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Selon les statistiques les plus récentes dévoilées par la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), la Dre Sara Garneau, lors de l’assemblée d’information annuelle du CISSS du 21 novembre, 112 médecins de famille pratiquent dans la région.

Même s’il en faudrait plus d’une trentaine, la cible de recrutement autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux cette année se limite à 20. Le nombre de médecins intéressés à s’installer sur la Côte-Nord est cependant en deçà de la cible.

La Dre Garneau garde cependant confiance. Le développement de l’externat longitudinal intégré à Baie-Comeau plus tôt cet automne, auquel participent quatre externes, et la présence du Groupe de médecine familiale-universitaire de Manicouagan, et ses six nouveaux médecins résidents cette année, demeurent prometteurs.

De surcroît, la présidente du CMDP constate que le nombre de stages augmente dans les spécialités, comme la chirurgie, ce qui ne peut pas nuire au recrutement, selon elle.

Fait à noter, au cours de la dernière année, la pénurie a entraîné une diminution de la proportion des personnes ayant accès à un médecin de famille sur la Côte-Nord. Leur taux est passé de 80 à 77 %.

Chez les spécialistes

Par ailleurs, au 20 novembre, 60 médecins spécialistes pratiquaient sur la Côte-Nord. Le plan d’effectifs se situe à 106.

23Dans le cas des spécialistes, il n’y a pas de cible de recrutement fixée par le ministère.