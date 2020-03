La patience sera de mise pour l’industrie touristique

La santé publique passera avant la relance du tourisme au Québec: c’est au tour de l’industrie touristique de se mobiliser pour traverser la crise du coronavirus, « sans précédent » dans l’histoire du domaine.

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec et Tourisme Côte-Nord ont publié aujourd’hui une mise à jour sur l’évolution de la situation de l’impact de la COVID-19 sur l’industrie. C’est l’empathie qui guide avant tout leurs démarches d’accompagnement des membres régionaux dans leurs difficultés. Ils appellent à la patience de leurs membres et à leur vigilance pour éviter autant que possible une propagation du virus.

Au fil des jours, l’industrie s’ajuste à la situation et entend agir sur trois axes. « Accompagner, outiller et appuyer les entreprises, préparer la relance, et être en appui au gouvernement dans la gestion de cette crise », décrit-on par communiqué.

Avant de préparer le renouveau des activités touristiques, la santé des Québécois demeure la priorité. L’alliance salue l’approche draconienne du gouvernement du Québec.

« L’approche mise en place à l’heure actuelle démontre la très grande vigilance du gouvernement du Québec et nous saluons les mesures mises en place dans les derniers jours », a commenté le président-directeur général de l’alliance provinciale, Martin Soucy

Aux côtés de Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord, M. Soucy recommande au gouvernement des mesures financières à mettre de l’avant afin de soutenir les entreprises et travailleurs en tourisme.

Les entreprises touristiques peuvent se référer à la page spéciale COVID-19 sur le site web de l’Alliance, pour accéder à plusieurs informations et références mises à leur disposition par les associations touristiques régionales, sectorielles et l’Alliance.

L’Alliance agira comme porte-parole officielle de l’industrie touristique auprès du gouvernement pour l’ensemble des régions, à l’exception de Québec et Montréal.

« Chaque jour, nous prenons acte que les entreprises touristiques de tous les secteurs sont affectées considérablement par la situation de la COVID-19 dans notre région. Nous sommes empathiques à la réalité vécue à l’heure actuelle tant par les entrepreneurs que par les employés. Toutefois, nous sommes persuadés que les gouvernements proposeront des mesures économiques qui auront pour effet de soutenir le tissu socio-économique de notre industrie », a commenté au passage le dg régional, Mario Leblanc.