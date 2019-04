La Nation Innue prépare un plan d’action contre les drogues

Sept des neuf communautés innues du Québec mettent en place un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’action contre les drogues.

Le groupe de travail technique débutera ses travaux le 16 avril. Sa création découle de la «Déclaration de la Nation Innue en matière de lutte au trafic de drogues et de consommation abusive» signée le 5 février dernier par six communautés.

Dans son communiqué émis le 9 avril, la Nation Innue rappelle que Sept-Îles est une plaque tournante du trafic des stupéfiants dans les communautés de la Côte-Nord. Elle ajoute que les forces policières «manquent de ressources pour lutter contre ce fléau qui ronge le tissu social de nos populations, communautés et familles».

«Le groupe de travail et les élus de la Nation Innue interpelleront tous les partenaires de la Sécurité publique pour mettre en place une stratégie draconienne dont les composantes incluent une escouade régional mixte et des mesures de guérison et de prévention communautaire», affirme la Nation Innue.

Les communautés participantes sont Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipi et Matimekush – Lac John.