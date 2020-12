La Nation Innue dénonce le manque de consultation du gouvernement pour les aires protégées

Bien que la Nation Innue se réjouisse du progrès réalisé par le gouvernement du Québec dans la protection du territoire, elle dénonce l’approche systématique du gouvernement qui n’a pas respecté les droits ancestraux des 9 communautés innues.

Selon elle, cette approche systématique va à l’encontre des obligations constitutionnelles de consultation et d’accommodements, et contredit les fondements de la réconciliation entamée avec les peuples autochtones.

Le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière l’ajout de 96 000 km2 de milieux protégés ce qui fait que 17% du territoire est protégé au Québec. Sur la Côte-Nord, plusieurs zones seront protégées telles que sur l’île d’Anticosti, en Basse-Côte-Nord et le marais de la baie de Sept-Îles.

Le représentant innu à l’assemblée des partenaires du plan Nord, Charles-Édouard Verreault, affirme : « Depuis des années, nous affirmons nos droits et nos titres sur le territoire et nous nous efforçons de contribuer à son développement en acceptant de nous asseoir avec les autres paliers de gouvernements pour faire avancer les choses; si on nous avait considérés comme on se doit de le faire, les résultats envisagés auraient été encore meilleurs ». Il ajoute : « Comment le gouvernement du Québec peut-il ignorer les nations qui connaissent le mieux ces territoires et qui peuvent en être de parfaits partenaires; c’est une insulte pour la Nation Innue.»

La Nation Innue exige que le processus de protection du territoire prenne en compte les propositions des communautés innues.