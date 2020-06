Des musiciens de différentes cultures étaient réunis à Uashat mak Mani-utenam au début du mois de mars dans le cadre du projet Mamu ensemble Together de La Boîte interculturelle.

Les musiciens invités étaient Salif Sanou (Lasso) du Burkina Faso, Saulo Olmedo Evans du Panama, Shauit, de Mani-utenam, d’Hypolite Koutouan de la Côte d’Ivoire, de Patrice Agbokou comme bassiste et de Sylvestre McKenzie, ambassadeur de la région.

Avec la pandémie, le projet a dû évoluer. « Nous avons plus de 15 capsules de gens que vous connaissez peut-être déjà ou que vous découvrirez via la page Facebook de La Boîte interculturelle », précise Nathalie Lévesque de La boîte interculturelle.

Des capsules vidéos de gens et d’artistes d’ici et d’ailleurs sur le sujet : Est-ce que la musique peut jouer un rôle comme outil de dialogue dans la lutte contre le racisme? Ces capsules parlerons de l’importance de la musique comme outil de dialogue dans nos relations avec les autres. Elles sont diffusées deux fois par semaine, le mardi à 11 heures et le jeudi à 15 heures.