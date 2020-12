« La musique, ça garde vivant! » – Florent Vollant

Tout tourne au ralenti depuis le mois de mars, certaines choses sont même au neutre. Les tournées des artistes se font rares. «C’est un sérieux combat la COVID-19», a souligné Florent Vollant. Mais une tradition, c’est dur à briser, surtout si elle peut apporter réconfort et bonheur dans les circonstances. C’est ce que procureront Florent Vollant et ses invités le 16 décembre dans le cadre de la 18e édition du Spectacle de Noël, sous une forme virtuelle pour 2020.

«Avec le temps, la neige, les gens me demandaient ce que je faisais pour le spectacle de Noël. Si on peut, on va le faire», a mentionné Florent lors de l’entretien.

«On remplissait la salle (Jean-Marc Dion). J’étais heureux de voir les gens se rassembler. La musique, ça a ce pouvoir-là. On fait partie d’une tradition», a-t-il ajouté.

Cette tradition pourra se perpétuer encore une fois grâce à l’apport des fidèles partenaires, mais aussi de la collaboration de la Fabrique culturelle et de KWE!, diffuseur officiel du spectacle, qui tenait à faire partie de l’événement.

«Les gens nous disaient qu’ils en avaient besoin (du spectacle). C’est un bon moment pour se tenir. En confinement, la musique, ça garde vivant», a exprimé Florent Vollant, conscient que la musique est essentielle pour tout le monde, et que les communautés autochtones ont perdu des gens importants au cours de l’année 2020.

Florent Vollant et ses invités, des figures bien connues du milieu de la musique, Scott-Pien Picard et Matiu, monteront avec lui sur la scène de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles pour ce spectacle virtuel gratuit du 16 décembre. Elisapie sera de la fête via une vidéo pour quelques chansons. Ce spectacle mettra un baume à cette année particulière.

Vous voulez y assister?

Le concert sera présenté en direct virtuellement le 16 décembre 2020 dès 20 h en ligne à www.kwequebec.com et sur la page Facebook de KWE À la rencontre des peuples autochtones. Le Nord-Côtier partagera aussi la diffusion du spectacle sur sa page Facebook.