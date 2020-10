La MRC de Sept-Rivières prend en main l’accompagnement aux entreprises

La MRC de Sept-Rivières a pris la décision de ne pas renouveler les ententes avec Développement économique Sept-Îles et Développement économique Port-Cartier et de se munir d’une structure qui lui permettra d’assurer le soutien et l’accompagnement aux entreprises.

Développement économique Sept-Îles et Développement économique Port-Cartier assumaient l’accompagnement aux entreprises depuis 2015, alors que ce mandat leur avait été confié par la MRC à la suite de la fermeture des Centres locaux de développement (CLD) par le gouvernement du Québec. L’entente avec les deux organismes de développement économique prendre fin le 31 décembre 2020.

La MRC explique sa décision par le fait que son rôle n’a cessé de s’accroître au cours des dernières années alors qu’elle avait la responsabilité de la gestion de programmes gouvernementaux et d’ententes de toutes sortes avec les différents ministères. Il devenait alors normal pour la MRC de revoir sa structure d’accompagnement pour les entreprises.

Ainsi, la MRC de Sept-Rivières a procédé à l’affichage de deux postes d’agent de développement, conseiller aux entreprises. Ceux-ci auront pour rôle de soutenir les entreprises sur l’ensemble du territoire de la MRC.

Pour le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, plusieurs entreprises ne sont pas au courant des différents programmes qui existent pour les accompagner. La communication sera donc un enjeu clé pour la nouvelle structure mise en place par la MRC. Il affirme : « Attendez-vous à voir au cours de la prochaine année, plusieurs initiatives pour mieux communiquer les services offerts par votre MRC. Des services dont nous savons qu’ils peuvent faire la différence dans nos milieux.»

« Notre corporation municipale [DÉSI] pourra désormais se consacrer pleinement à sa mission de base, celle qui a justifié sa création, soit le démarchage d’entreprises et l’accompagnement des dossiers structurants. De son côté, la MRC sera complètement imputable de l’accompagnement aux entreprises puisqu’il n’y aura plus d’intermédiaire. D’ailleurs, nous n’hésiterons pas à valider auprès de ces entreprises leur degré de satisfaction quant aux services rendus, et de procéder aux ajustements le cas échéant », a de son côté affirmé le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Alain Lapierre, directeur général de la MRC de Sept-Rivières, mentionne que «les entreprises ne doivent pas hésiter à communiquer avec la MRC pour initier une nouvelle démarche ou faire le suivi d’un dossier ». Il souligne aussi le travail effectué par les deux corporations de

développement économique au cours des dernières années et les remercie.