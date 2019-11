La MRC adopte ses prévisions budgétaires

La MRC de Sept-Rivières a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2020. Elle estime son budget à un peu plus de 4 680 000$ pour l’an prochain, une augmentation du principalement au nouveau pacte fiscal.

Les transferts gouvernementaux augmenteront de 594 000 $ l’an prochain pour la MRC de Sept-Rivières. Le fonds de développement des territoires augmente de 262 000 $ pour se porter à 1 180 000 $. De même, les redevances pour les ressources naturelles augmenteront de 332 000 $ pour un total de 2 563 000 $.

Ces augmentations de revenu permettront à la MRC d’embaucher plus de personnel. « Aujourd’hui, force est de constater qu’il faut renforcer notre structure si on veut répondre aux besoins. Il y a des plus en plus de mandats qui sont confiés aux MRC par les différents ministères, des programmes qui étaient gérés auparavant par les CRÉ. Donc ça prend des ressources additionnelles », a précisé le préfet sortant, Réjean Porlier.

Actuellement, la MRC compte 10 employés. Elle a l’intention d’embaucher deux agents de développement supplémentaire l’an prochain, de même qu’un directeur finance.

Nouveau préfet

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, a été élu préfet de la MRC lors de la séance publique tenue le 27 novembre. Il prendra la relève de M. Porlier qui a été préfet au cours des quatre dernières années.