La motoneige remplace l’Esprit-de-Pakuashipi pour l’hiver à Saint-Augustin et Pakua Shipi

Les résidents de Pakua Shipi et Saint-Augustin pourront vers l’une ou l’autre des deux communautés en motoneige. Le ministère des Transports du Québec confirme l’ouverture de la route blanche pour la période hivernale pour le tronçon entre les deux secteurs. C’est donc la fin de la saison de l’aéroglisseur de la STQ, l’Esprit-de-Pakuashipi.

Pour les passagers de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord, la STQ continuera d’offrir le service de transport terrestre entre l’aéroport et le quai de Pointe-à-la-Truite. Les réservations sont obligatoires. La clientèle est invitée à composer le 418 947-2024 pour réserver et à laisser un message s’il n’y a pas de réponse.