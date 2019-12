La députée de Prévost et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, est en tournée sur la Côte-Nord, aujourd’hui et demain (12 et 13 décembre).

Elle ira notamment à la rencontre des membres de la Table de concertation des aînés et des élus de la circonscription de Duplessis. Elle se rend aussi du côté de Havre-Saint-Pierre pour un portrait de la situation dans les dossiers de son secteur.