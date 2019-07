La ministre des Affaires autochtones s’arrête sur la Côte-Nord

Depuis lundi, la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, a amorcé une tournée de plusieurs communautés du nord et de l’est du Québec. Elle est accompagnée pour l’occasion de sa collègue des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

La tournée des trois ministres s’est d’abord arrêtée au Nunavik, plus précisément à Puvirnituq et Kuujjuaq. Ils se sont ensuite déplacés vers les communautés de Pakua Shipu, Unamen Shipu et Uashat mak-Mani-Utenam.

À ce dernier endroit, la ministre D’Amours participera à l’ouverture de Festival

Innu Nikamu, qui aura lieu ce jeudi 1er août. Elle prendra aussi part au rassemblement des diplômés innus du niveau secondaire.

La tournée ministérielle se terminera en Gaspésie, avec la visite des communautés mi’gmaq de Listuguj, Gespeg et Gespapegiag.

« Il n’y a pas de meilleure façon de comprendre les réalités et les enjeux des Premières Nations et des Inuits que d’aller à leur rencontre dans leurs communautés et leurs villages et d’entendre ce qu’ils ont à nous partager », a fait valoir la ministre dans un communiqué.

« Toutes les communautés autochtones ont un rôle à jouer dans la réalité culturelle et économique du Québec. Je voulais absolument aller à leur rencontre pour leur dire de vive voix que j’ai la ferme intention de continuer à travailler avec chacune d’elles afin de contribuer à leur qualité de vie et afin de faire avancer les dossiers qui leur tiennent à cœur », a-t-elle ajouté.