La météo perturbe le N/M Bella Desgagnés

Les conditions météorologiques n’ont pas que raison de la route et des traversées du NM Saaremaa I entre la Côte-Nord et Matane. Elles affectent également le N/M Bella Desgagnés.

Les forts vents dans le golfe du Saint-Laurent rendent difficiles la navigation de la desserte maritime de l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

« Il est donc possible que certains ports ne puissent être visités par le N/M Bella Desgagnés et que son itinéraire soit modifié », indique la compagne Relais Nordik.

Les utilisateurs du N/M Bella Desgagnés doivent donc prévoir des retards sur l’horaire. L’évolution des conditions de navigation influencera la progression et le parcours du navire. Le parcours sera fort certainement perturbé pour cette semaine.

Il est possible de suivre les déplacements et arrêts du Bella Desgagnés via le http://position.desgagnes.com/rni.asp, lequel sera mis à jour régulièrement.

Relais Nordik invite les utilisateurs à communiquer avec leur agent local pour connaître les heures d’arrivées et de départ prévues dans leur port.