La messe dominicale de retour sur les ondes

Grâce à la Radio des Chums de Baie-Comeau, la communauté chrétienne nord-côtière pourra de nouveau assister à la messe à partir de dimanche prochain le 17 janvier à 9 h.

Avec la fermeture temporaire des églises durant le confinement, CHLC FM 97,1 a offert de reprendre la diffusion de la célébration eucharistique qui sera enregistrée dans la chapelle de la cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau et présidée par Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse, concélébrée par l’abbé Jimmy Delalin.

Mgr Blais souligne à quel point cette initiative vécue durant le premier confinement fut appréciée. « Ce fut une expérience exceptionnelle d’unité diocésaine. Cette célébration diffusée à la radio nous a permis de vivre un rendez-vous hebdomadaire entre croyantes et croyants de l’ensemble de la Côte-Nord (….) Une dame et son mari m’ont raconté qu’ils s’installaient confortablement au salon pour prier durant la messe et poursuivaient leur méditation en silence par la suite. »

La messe pourra être écoutée sur les ondes de la station au FM 97,1 et sur son site web en cliquant ici sur le lien suivant: http://www.chlc.com/diffusion.html. Les stations de radio CILE FM 95,1 de Havre-Saint-Pierre, CKNA FM 104, 1 de Natashquan, et CJTB FM 93,1 de Tête-à-la-Baleine la diffuseront aussi sur leurs ondes à la même heure, ainsi que NousTV de Baie-Comeau, sans image toutefois.