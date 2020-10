La marche mondiale des femmes reportée

La Marche mondiale des femmes qui devait avoir lieu à Terrebonne le 17 octobre est reportée au 17 octobre 2021, à cause de la pandémie et des mesures sanitaires en vigueur.

« Depuis la 1ere marche mondiale, tous les 5 ans, les organismes de femmes de la Côte-Nord s’unissent pour réunir et impliquer une centaine de femmes allochtones et autochtones pour représenter leur région à ce grand rassemblement solidaire. Ce grand projet est donc reporté d’un an », précise le comité 8mars-MMF2020 par voie de communiqué.

Les revendications de la marche mondiale 2020 demeurent d’actualité. Le 17 octobre, le comité 8mars–MMF2020 de Sept-Îles se mobilise afin de faire connaître à la population les revendications qui s’articulent autour de la lutte contre la pauvreté des femmes, contre toutes les violences faites aux femmes, contre le racisme vécu par les femmes migrantes, immigrantes et racisées, pour une transition écologique vers la justice sociale et climatique, pour la réparation et la justice envers les droits des femmes autochtones.

« Ainsi pour agir au niveau local, le comité 8mars–MMF2020 de Sept-Îles disposera diverses affiches et banderoles dans des secteurs stratégiques de la ville et diffusera sur les réseaux sociaux une capsule vidéo rappelant ces revendications», précise le comité.

« Lors de cette journée, une attention importante sera également portée par l’alliance de toutes les femmes, de différentes cultures en soutien aux peuples des Premières Nations suite aux traitements racistes et cruels subis par Joyce Echaquan et pour s’élever contre le racisme systémique vécu par toutes les femmes autochtones. »