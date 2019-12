La Malaisie occidentale : à la fois rurale et urbaine

Peu connue des voyageurs, la Malaisie occidentale demeure une destination où se marie la modernité et l’histoire. Un pays que Serge Roy, Johanne Painchaud et leur fille Cynthia Roy vous invitent à découvrir le 3 décembre à 19 h et le lendemain à 13 h au Ciné-Centre de Sept-Îles et à celui de Baie-Comeau.

À leur neuvième voyage dans ce coin du monde, cette famille d’aventuriers met de l’avant la beauté de son paysage qui comporte des plages aux eaux cristallines, une faune surprenante et une flore diversifiée. Le film-voyage projeté sur la Côte-Nord, grâce aux Aventuriers Voyageurs, prend la force d’un road trip au fil des beautés urbaines et naturelles de la séduisante Malaisie occidentale. La magnifique ville de Kuala Lumpur fait partie des endroits visités.

Les Aventuriers Voyageurs est un distributeur de films et de conférences de voyage dans 57 cinémas et salles de spectacles. Cet organisme à but non lucratif offre des lieux de diffusion aux nouveaux cinéastes et aux conférenciers passionnées de voyages. Au besoin, des formations sont également offertes pour les débutants qui souhaitent s’initier à la réalisation de leur propre film tant au niveau du tournage que du montage vidéo.